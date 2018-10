Ce se intampla daca iei o lingurita de orez pe stomacul gol? E mai eficient decat orice medicament

Ronnie O'Sullivan are planuri mari alături de doi clujeni. Jucătorul de snooker s-a îndrăgostit de restaurantul italian situat în centrul Clujului și ar vrea să deschidă o locație asemănătoare tocmai în capitala Angliei. Citește mai departe...

Carmen Brumă a trecut prin clipe de panică! Vedeta s-a trezit într-o bună zi fără cont de Instagram. Se pare că niște hackeri de origine turcă ar fi fost responsabili pentru acest incident neplăcut. „Nu mi l-am asigurat aşa cum ar fi trebuit şi asta a fost una dintre greşelile mele. M-am trezit într-o zi […]