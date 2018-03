Ce se intampla daca inghiti o lingurita de orez pe stomacul gol? M-am hotarat: de maine incep si eu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acidul gastric este o secretie a stomacului, care produsa in cantitati mari devine suparatoare. Pentru a combate acest disconfort, cel mai adesea apelam la diverse remedii farmaceutice prescrise de medic. Exista totusi o solutie naturala, la indemana: orez crud. Orezul este unul din cele mai simple si eficiente remedii pe care le-ati putea utiliza pentru aceasta problema, inlocuind toate celelalte medicamente prescrise de doctor. De asemenea, acest leac are rezultate si daca aveti diaree. Este suficient sa consumati 9 boabe de orez crud si sa beti jumatate de pahar de apa. Orezul absoarbe fluidele, care ulterior sunt eliminate mai usor din corp. Daca va confruntati cu problema aciditatii gastrice in mod constant, trebuie sa ...