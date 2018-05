Ce se intampla daca inghiti o lingurita de orez pe stomacul gol? M-am hotarat: de maine incep si eu!

Acidul gastric este o secretie a stomacului, care produsa in cantitati mari devine suparatoare. Pentru a combate acest disconfort, cel mai adesea apelam la diverse remedii farmaceutice prescrise de medic. Exista totusi o solutie naturala, la indemana: orez crud.

Orezul este unul din cele mai simple si eficiente remedii pe care le-ati putea utiliza pentru aceasta problema, inlocuind toate celelalte medicamente prescrise de doctor. De asemenea, acest leac are rezultate si daca aveti diaree. Este suficient sa consumati 9 boabe de orez crud si sa beti jumatate de pahar de apa. Orezul absoarbe fluidele, care ulterior sunt eliminate mai usor din corp. Daca va confruntati cu problema aciditatii gastrice in mod constant, trebuie sa consultati doctorul pentru investigatii suplimentare.

Adeseori oamenii isi pun in pericol sanatatea, consumand alimente nocive. Toxinele incetinesc ritmul normal de functionare a organismului, si pot chiar sa distruga metabolismul, conducand la aparitia bolilor cronice.

Aceasta afectiune se manifesta prin simptome ca moleseala, lipsa somnului, frecventa racelilor, si o cadere generala a sistemului imunitar. Asadar, este important sa iti detoxifici organismul din cand in cand. Exista numeroase de astfel de metode, insa una dintre cele mai bune este cea care urmeaza – detoxifierea organismului cu boabe de orez!

Reteta: Iti trebuie 7 linguri de orez , o lingurita de scortisoara si un litru de apa fiarta! Fierbe apa apoi toarn-o intr-un borcan incapator. Adauga apoi peste apa cele 7 linguri de orez si scortisoara. Inchide ermetic borcanul, lasa-l sa se raceasca, apoi pune-l la rece, in frigider. Lasa-l la frigider pana dimineata! Dimineata cum te-ai trezit, dupa ce te-ai spalat pe dinti, strecoara orezul si consuma o lingura din acesta pe stomacul gol. Pune-l la loc in apa in care a stat si pastreaza-l la frigider pentru cea de-a doua zi. Repeta procedeul timp de 7 zile si vei curata organismul de toxine intr-un mod simplu si natural.

Secretul metodei de detoxifiere consta in samanta de orez, care are o structura de cristal. Cand semintele stau in apa, amidonul este inlaturat, lasand celulele sa apara. Orezul se digera in intestin, nu in stomac, si actioneaza astfel ca un absorbant de toxine.

Prin aceasta metoda, intestinele, vasele de sange si alte parti ale corpului sunt curatate de toxine, metale grele si alte substante daunatoare. Mai mult, curatarea cu orez permite normalizarea metabolismului si reglarea greutatii. Dupa tratament te vei simti mai sanatos si mai tanar. Exista totusi o conditie: dupa ce ai consumat orezul de dimineata, nu ai voie sa mananci nimic altceva timp de 2 ore! Aceasta detoxifiere poate fi repetata o data la 2 luni!

