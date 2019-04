Ce se intampla daca pui o moneda de 50 de bani intr-un colt din casa? Femeia a incercat asta si rezultatele nici ea nu le poate crede. Uite de ce ar trebui sa faci si tu asta

Desi multi au auzit de domeniul Feng Shui, nu sunt multi cei care cunosc unele detalii, trucuri, care pot aduce schimbari importante in casa si viata lor. Feng Shui este arta prin care oamenii pot aranja spatiul de la birou sau de acasa cu scopul de a imbunatati diferite aspecte ale vietii.

In acest articol ne intereseaza zona banilor, care se afla in fiecare camera, dar in coltul cel mai indepartat din stanga, orientandu-ne dupa usa incaperii. Asadar, daca doresti sa afli coltul unde trebuie sa pui moneda de 50 de bani, trebuie sa intri pe usa si sa observi care este cel mai indepartat colt la stanga, acolo iti poti construi coltul banilor.

Cum functioneaza?

Elementul Fenf Shui specific banilor este lemnul, dar o adepta a numerologiei a incercat o metoda noua care a dat rezultate in viata ei, ea a pus in acel colt o moneda care continea cifra 5, desi poate fi si o bancnota, nu conteaza.

De ce este atat de importanta cifra 5?

In numerologie, cinciul inseamna stralucire, succes si bani, iar asocierea de elemente numerologice cu cele de Feng Shui functioneaza foarte bine.

Desi multi nu cred asa ceva, tanara a incercat acest truc si a spus ca a functionat perfect in viata ei, asa ca te sfatuim sa incerci si tu, nu ai nimic de pierdut! Apoi revino si spune-ne daca a functionat…

