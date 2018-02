Ce se intampla daca versi uleiul folosit in chiuveta. Este mai grav decat crezi

ulei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uleiul alimentar folosit are un efect devastator asupra mediului inconjurator. Cei mai multi oameni nu sunt informati despre efectul pe care-l are uleiul ars asupra mediului in care traiesc. Astfel, dupa ce prajesc ceva in bucatarie, ei arunca uleiul la chiuveta, convinsi ca este dizolvat de detergentii parfumati. Un litru de ulei folosit aruncat la canalizare poate polua un milion de litri de apa, cantitatea necesara ca un adult sa supravietuiasca pana la 14 ani. Oamenii care constientizeaza pericolul uleiului aruncat la chiuveta au incercat sa-si construiasca mici afaceri din folosirea uleiului uzat ca resursa regenerabila. Ce se poate obtine din uleiul folosit Uleiul alimentar uzat es ...