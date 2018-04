Ce se intampla in aceasta dimineata la Spitalul Elias, acolo unde se afla trupul neinsufletit al Ionelei Prodan

Ionela Prodan s-a stins, noaptea trecuta, la Spitalul Elias din Capitala. Artista a pierdut lupta in fata unei boli cumplite: cancerul pancreatic.



Trupul neinsufletit al Ionelei Prodan se afla inca la Spitalul Elias din Capitala, acolo unde s-a stins din viata. Chiar in aceste momente se intocmesc actele necesare pentru a putea fi ridicata.



In curtea Spitalului a ajuns o masina mortuara, cea cu care trupui Ionelei va fi transportat si dus la capela Cimitirului Bellu.



Din primele informatii, Ionela va fi depusa la capela, marti, incepand cu orele 16:00.

Ionela Prodan a murit. S-a stins fara sa stie pana in ultima clipa ca...

Ionela Prodan a murit. Ionela Prodan a murit luni seara, la varsta de 70 de ani, dupa o lunga suferinta. Familia, fiicele sale si prietenii sunt greu incercati de aceasta veste extrem de trista. Dumnezeu s-o ierte. Realizatorul TV Cristi Brancu a vorbit cu Anamaria Prodan imediat dupa moartea mamei sale, si aceasta i-a marturist ca i-a fost alaturi pana in ultima clipa, i-a zambit si a tinut-o strans de mana

''Ana s-a rugat la Dumnezeu, a citit toate rugaciunile posibile. Este efectiv daramata. Am vorbit cu ea la jumatate de ora de la moartea mamei sale. Nu i-am recunoscut vocea, dupa 25 de ani. Acum Ana stie ca totul depinde de ea. Este puternica, leaga toate lucrurile. La 21.20, Ana mi-a confirmat ca s-a stins,” a povestit Cristi Brancu.

Sotul Ilenei Ciuculete, Cornel Gales, greu incercat de pierderea acesteia, a transmis un mesaj de condoleante familiei Ionelei Prodan.

Dumnezeu sa o ierte si sa o odihneasca in pace! Vazand cum ni se duc artistii, nu pot sa ma gandesc decat ca undeva, in alta dimensiune, se reuneste un cor al solistilor nostri dragi de muzica populara. imi pare tare rau pentru Ionela Prodan, dar si pentru suferinta Aneimaria Prodan. M-am intalnit cu ea cand m-am intors din Dubai, pe 4 ianuarie. Am zburat cu aceeasi cursa si tin minte ca era atat de trista si abatut incat, m-a impresionat. Se vedea clar ca are o suferinta, o mare tristete. Ii transmit condoleante si putere. Sa se intareasca singura, pentru ca urmeaza o perioada grea. Din pacate timpul inapoi nu-l poate da. Cronos (n.r.:personaj din mitologia greaca) este neiertator!”, a transmis Gales.

Anuntul oficial al medicilor: de ce boala suferea Ionela Prodan

”Doamna Ionela Tanase (Prodan) in varsta de 70 de ani s-a internat vineri, 16.03.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. Pe perioada internarii a beneficiat de monitorizare stricta cu supravegherea si controlul functiilor vitale, cat si asigurarea confortului fizic si psihic adecvat situatiei date”, se arata in comunicatul transmis de spital. Acestia adauga ca decesul a fost inregistrat, luni, 16 aprilie, la ora 21, iar cauza decesului a fost stop cardiorespirator iresuscitabil.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.