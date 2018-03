Ce se intampla in aceste momente cu politistul care a impuscat in cap un tanar! A primit vestea astazi

politisit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistul vasluian care a impuscat mortal un barbat, in timpul unei misiuni, va fi cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, dupa ce in prima instanta fusese acuzat de omor calificat. „La nivelul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, s-a primit o noua ordonanta de schimbare a incadrarii juridice, fata de politistul implicat in evenimentul de ieri, din omor, in ucidere din culpa”, precizeaza un comunicat transmis de IGPR. Initial, IPJ a anuntat ca politistul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de omor, fiind pus la dispozitie, pana la finalizarea cercetarilor. Ancheta in acest caz este desfasurata de Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui, care a ...