Ce se intampla in casa Ionelei Prodan, la cateva zile de la inmormantare! Te trec fiori reci, Anamaria Prodan a izbucnit in lacrimi

Anamaria Prodan trece prin cea mai grea perioada din viata ei. Vedeta nu poate accepta ca mama ei s-a stins. La cateva zile de la inmormantarea regretatei Ionela Prodan, o intamplare care iti da fiori s-a produs in casa unde a locuit artista.

"Ana a fost ieri la casa si are tot timpul senzatia ca mama trebuie sa coboare scarile si sa vina. La un moment dat, a venit un unchi si Ana a spus, ca mama ei. Vocea Anei seamana cu cea a Ionelei, asa ca unchiul a crezut ca o aude pe Ionela si a venit plangand la Ana.", a povestit Cristi Brancu.

"Anca stie ca Ana e lasata de mama ei sa gestioneze averea si nici nu a deschis discutia despre mostenire. Anca nu stie si nici nu a interesat-o, cand a venit in Romania, cati bani avea mama ei in cont si ce se intampla cu banii. Era stablit dinainte ca totul ramane in mainile Anei si gestioneaza ea tot. Practic, nu s-a schimbat nimic, doar ca vor dura mai mult actele de succesiune si de preluare a tuturor bunurilor. Ieri, am fost in vizita la Anamaria si am stat in curte. Anca, sora din America, nu-si doreste nimic din tot ceea ce inseamna averea aflata in Romania. Din ceea ce exista in America, ea isi va alege ce isi doreste. Anca si Ana s-au inteles foarte bine si Ana a pe Anca.", a mai spus Cristi Brancu.

Ce decizie a luat iubitul Ionelei Prodan dupa moartea artistei

Despre Ionela Prodan se stie ca a fost o artista emerita si o mama devotata, discreta cu viata privata. A fost casatorita cu politistul Traian Tanase, a ramas vaduva in 1992, iar ultimii 20 de ani din viata i-a petrecut in armonie, alaturi de Toni Antohi, un inginer moldovean cu care nu s-a casatorit niciodata. Dupa decesul solistei, barbatul a decis sa plece la casa natala din Moldova. Ii este greu sa traiasca singur, inconjurat de amintiri, in vila “conjugala”.

Astazi, 23 aprilie, s-a implinit o saptamana de cand artista noastra, Ionela Prodan, s-a stins din viata, la varsta de 70 de ani, dupa o crunta lupta cu cancerul la pancreas. A fost plansa cu lacrimi amare de fiicele sale, dar si de barbatul care i-a stat alaturi in ultimii 20 de ani. Imbracat in haine de doliu si cu privirea ascunsa dupa o pereche de ochelari de soare, Toni Antohi nu s-a dezlipit timp de trei zile de sicriul cu trupul neinsufletit as femeii pe care a iubit-o enorm. In ziua in care a fost inmormantata, joi, 19 aprilie, abia se mai putea tine pe picioare de durere, dar si de oboseala.

