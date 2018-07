Ce se intampla in corpul tau daca inlocuiesti painea cu mamaliga? E surprinzator! O dieta aparent bizara, cu mamaliga, garanteaza slabirea a cateva kilograme in mai putin de o saptamana. In timpul acestei diete, care nu trebuie tinuta mai mult de o luna, elimina complet din alimentatie dulciurile si produsele de patiserie. Mezelurile si conservele sunt, de asemenea, interzise. De asemenea, sunt interzise sucurile, chiar si cele naturale. Chipsurile, covrigeii, floricelele, biscuitii si fructele uscate trebuie eliminate si ele pe toata perioada dietei.

Ziua 1: Mic dejun: mamaliga cu branza slaba de vaci, o felie de cascaval si un ou fiert.

Gustare: un mar.

Pranz: piept de pui la gratar cu 2 linguri de mamaliga si o salata verde cu putin ulei de masline, otet, rosii, castraveti si ce legume iti mai plac.

Gustare: o mana de nuci sau o punga mica de seminte de floarea soarelui fara sare.

Cina: O cana de iaurt cu cereale integrale.

Gustare: o banana.

Ziua 2: Mic dejun: un castron de lapte cu mamaliga sau 2 linguri de smantana cu mamaliga si ou.

Gustare: un fruct.

Pranz: peste la gratar cu mamaliga si mujdei plus o salata verde cu de toate.

Gustare: 2 felii paine prajita cu o jumatate de avocado si rosii cherry.

Cina: branza cu mamaliga.

Gustare, daca e cazul, o mana de migdale.

Ziua 3: Mic dejun: un ou fiert cu mamaliga si branza.

Gustare: o mana de migdale sau nuci plus un fruct.

Pranz: o farfurie de ciorba de legume, gaina sau vacuta, cu mamaliga.

Gustare: o felie de paine integrala cu miere.

Cina: o salata verde cu o mana de paste integrale fierte, putin ulei de masline, sos de mustar si lamaie.

Ziua 4: Mic dejun: 2 felii de paine integrala cu omleta din 2 oua, cateva masline, un castravete si branza slaba de vaci.

Gustare: un fruct.

Pranz: tocanita de ciuperci cu mamaliga si o salata verde oricat de mare.

Gustare: un iaurt cu cereale.

Cina: o supa crema cu crutoane.

Gustare: un mar.

Ziua 5: Mic dejun: mamaliga cu branza si o lingura de smantana mai slaba.

Gustare: un mar.

Pranz: mamaliga cu 2-3 sarmalute.

Gustare: un mar

Cina: o salata cu de toate.

Gustare, daca e cazul, o punga de pufuleti.

