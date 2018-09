Ce se intampla in creier cand nu dormi. Pur si simplu, creierul se autodevoreaza

Creier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nevoia de somn inseamna mai mult decat refacerea energiei la fiecare 12 ore. In realitate, in timpul somnului, se intampla mult mai mult de atat. Iar daca nu-i oferim somn, creierul ajunge sa faca ziua ceea ce ar trebui sa faca noaptea, dar cu exces de zel, facand mai mult rau decat bine. In cadrul unui studiu recent, oamenii de stiinta au descoperit ca somnul insuficient, pe o perioada mai lunga de timp, face ca un numar mare de neuroni si sinapse sa dispara. Chiar si atunci cand somnul este recuperat, practic amanat, acest rau nu mai poate fi reparat. Echipa de cercetatori, condusa de Michele Bellesi, de la o universitate din Italia, a examinat creierul unor cobai privati de somn si pe cel al unor cobai bi ...