Ce se intampla in interiorul barajului de la Bicaz. Secretele colosului de beton ridicat in 10 ani cu un efort uman gigantic

Barajul Bicaz Functionarea barajului de la Bicaz, prima constructie de acest tip ridicata in Romania, printr-un efort uman titanic care a durat 10 ani (1950-1960), este mai usor de inteles parcurgand galeriile care-l strabat in interior. Alexandru Iacob, profesor de geografie la Colegiul National „Petru Rares" din Piatra Neamt, a avut ocazia sa descopere barajul de la Bicaz in urma unei vizite pe care a facut-o alaturi de colegii sai pe 23 noiembrie. „A fost o excursie ce a completat cercul pedagogic al profesorilor de geografie din orasul Bicaz si din zona, o vizita pentru care a trebuit sa obtinem si aprobarea celor de la Hidroelectrica. Stiam multe detalii tehnice, cunosteam istoria construirii ...