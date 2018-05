Ce se spune rau despre tine, in funcție de zodie

ShareTweet Fiecare zodie are cate o eticheta, iar lumea se ghideaza dupa acel aspect general, fara sa ia in calcul personalitatea nativului respectiv. Iata ce se spune rau despre zodia ta si care este adevarul din spatele acestei neintelegeri. Berbec Stereotip: Incapatanare Adevar: Berbecii sunt perseverenti si spun cu sinceritate ce gandesc. Dar acest lucru nu ar trebui sa fie considerat ceva enervant sau nepoliticos. Tu faci tot ce poti pentru cei dragi tie, esti cu picioarele pe pamant si esti, in general, o persoana buna. Taur Stereotip: Enervanti Adevar: Taurii sunt insistenti si incearca sa le fie de ajutor celorlalti. Nu le place sa fie impinsi de la spate, dar sunt cele mai dulci persoane de pe pamant. Cine incearca sa te convinga sa faci ce vrea el va regreta. Gemeni Stereotip: Falsitate Adevar: Gemenii sunt persoane carora le place sa fie in centrul atentiei, sa se distreze. Dar la fel de mult vor si sa fie singuri, sa petreca noptile in liniste. Oamenii te vad fals pentru ca ai multi prieteni si te intelegi bine cu toata lumea ceea ce, in acceptiunea unora inseamna ca nu poti fi autentic cu toti. Rac Stereotip: Capriciosi Adevar: Racii isi pot schimba des starea de spirit, pentru ca au emotii puternice. Dar asta nu inseamna ca sunt ca niste bebelusi care au nevoie permanenta de cineva. Ai o inima mare si iti place sa ajuti, insa poti foarte bine sa ai grija si de tine. Leu Stereotip: Vanitate Adevar: Leii sunt persoane carora le place sa fie in centrul atentiei si deseori se crede despre ei ca pun nevoile lor inaintea celorlalti. Cei care spun despre tine ca esti vanitos de cele mai multe ori este gelos. Despre egoism nu poate fi vorba pentru ca ai grija de persoanele la care tii. Mai mult pe sfatulparintilor.ro ShareTweet