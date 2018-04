Ce secrete ascunde Muntele Athos, tinutul rugaciunii suspendat deasupra Marii Egee

Muntele Athos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Vinerea Mare, ziua in care Mantuitorul a patimit pentru o credinta eterna intr-un loc ramas parca din primii ani ai crestinismului, se inalta 365 de zile pe an rugaciuni fierbinti. Muntele Athos, suspendat deasupra Marii Egee, este o lume care ascunde adevarate comori, in primul rand, spirituale. In Duminica Invierii, emisiunea „Romania, te iubesc!” prezinta o editie de suflet. Muntele Athos, tinutul rugaciunii, o fasie de pamant lunga de 60 de kilometri infipta in Marea Egee. In antichitate, acest taram era considerat cel mai inalt de pe pamant, asezat deasupra norilor, locul in care zeii se intalnesc sa discute. In crestinism, muntele a devenit gradina Maicii Domnului, o enclava mona ...