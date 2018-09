Ce simte un bebelus atunci cand mama lui plange in timpul sarcinii

copil

Poate ca toate femeile care au avut fericirea de a fi mame s-au intrebat la un moment dat ce simte bebelusul lor atunci cand mama are o emotie puternica si plange. In zilele noastre, cercetatorii au putut veni in sfarsit cu un raspuns la intrebarea: ce simte bebelusul atunci cand mama lui are o emotie puternica in timpul sarcinii.

S-a ajuns la concluzia ca emotiile mamei nu influenteaza doar dezvoltarea copilului in timpul gestatiei, ci ele vor lasa continuari pentru tot restul vietii sale. Si acest lucru se intampla chiar si daca sunt multi oameni care cred ca bebelusul nu simte nimic in interiorul uterului.

La Universitatea din California-Irvine, unul dintre studii a adus niste rezultate surprinzatoare. Se pare ca bebelusii primesc substante chimice care sunt generate si se schimba odata cu starile emotionale ale mamei. S-ar putea concluziona chiar ca factorii externi (droguri, alcool sau substante toxice) si emotiile mamei sunt factori care modeleaza copilul si acest „efect” poate dura o viata intreaga.

Daca in timpul sau dupa sarcina mama intra in depresie, studiile au aratat ca bebelusul va prelua acea tristete si o va indura ca si cum ar fi a sa. Dar cel mai important lucru care a fost determinat de studiul in cauza este acela ca, avand emotii calme si fiind intr-o stare de fericire, va face ca bebelusul sa aiba o evolutie mai buna decat cel al carei mame simte perioadele scurte de fericire ale mamei sale, care apoi se schimba in mod neasteptat cu tristete sau stres. Adica este esential pentru dezvoltarea bebelusului ca mama sa se afle intr-un echilibru emotional.

Pentru studiu, Sandman, Davis si Glynn au analizat mai multe mame care au suferit de depresie inainte si dupa sarcina, totodata analizand si bebelusii lor, in acelasi fel.

Fetusii umani sunt participanti activi la dezvoltarea lor si colecteaza informatii pentru propria lor viata dupa nastere. Se pregatesc pentru restul vietii lor pe baza mesajelor sau semnalelor pe care le ofera mama. Cel mai surprinzator lucru este faptul ca bebelusii pot simti starea psihologica a mamei lor.

O mama care are o stare emotionala echilibrata va ajuta la dezvoltarea unui copil sanatos, in timp ce o mama care trece prin depresie sau are schimbari bruste si constante ale starii de spirit va da nastere unui bebelus cu probleme de dezvoltare sau care va avea o dezvoltare mai lenta.

Potrivit unui grup de psihologi prenatali, in afara de perceperea sentimentelor mamei, ei percep si gandurile lor, care vor influenta si modul in care copilul se va dezvolta. Potrivit expertilor, incepand cu a sasea luna de sarcina, mamele incep sa creeze o legatura cu bebelusul lor, deoarece hormonii pe care mama ii produce in timp ce se confrunta cu emotiile pe care le are (indiferent de diversitatea lor) trec prin placenta.

Din acest motiv, este foarte important ca femeile sa aiba o stare emotionala echilibrata, sa se bucure de sarcina, sa renunte la grijile lor si din moment ce primesc vestea ca vor fi mame, sa isi iubeasca bebelusul.

