Ce soacra frumoasa are Cristian Boureanu! Mama Laurei ii face concurenta fiicei

Cristian Boureanu e indragostit pana peste cap de iubita mai tanara ca el cu 24 de ani. Fostul politician e de nedespartit de Laura Dinca, femeia cu care se iubeste de aproximativ 2 ani. Ceee ce e cu adevarat amuzant e faptul ca, mama fetei si Boureanu, sunt de aceeasi varsta. Desi diferenta de varsta este mare intre Cristian Boureanu si Laura Dinca, parintii acesteia nu au nimic impotriva.

Tanara a publicat cateva fotografii pe retelele de socializare, in care apar si membrii familiei, printre care si mama si tatal sau. De remarcat ce bine arata femeia la cei 43 de ani pe care ii are. Chiar daca ''mama soacra'' are aceeasi varsta cu iubitul fiicei sale, Cristian Boureanu, parintii Laurei il apreciaza foarte mult pe politician si chiar le sustin relatia de iubire.

