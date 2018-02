Ce sotie frumoasa are Andrei Stoica. Cei doi au impreuna doi baieti - Foto

Andrei Stoica

Cand a plecat la Exatlon, Andrei Stoica a lasat acasa o sotie si doi baietei, care sunt cei mai mari fani ai sportivului.

Andrei Stoica este unul dintre cei mai buni concurenti de la Exatlon. Din pacate, in urma cu cateva zile, el s-a accidentat la genunchi si nu a mai putut participa la probe. Andra, sotia lui Andrei Stoica, este ingrijorata si asteapta cu nerabbdare sa afle informatii despre situatia medicala a sportivului, care este campion mondial la Superkombat.

In emisiunea Exatlon de marti, 20 februuarie, Andrei Stoica a aparut in cateva secvente, atat in casa cat si in Arena, atunci cand a fost facuta eliminarea in echipa Razboinicilor.

Andra, sotia lui Andrei Stoica este o femeie frumoasa, extrem de sexy, mama a doi baietei mici.

Andrei Stoica si sotia formeaza un cuplu de 12 ani

Povestea de dragoste dintre luptator si Andra, cea care acum ii este sotie, este veche. Cei doi sunt impreuna de circa 12 ani si formeaza o familie unita. De altfel, intr-un interviu mai vechi, Andrei Stoica spunea ca sunt perioade din an pe care le dedica familiei sale: vacantele si sarbatorile.

Cum spune sotia lui Andrei Stoica ca este luptatorul ca tata

Andra, sotia lui Andrei Stoica, povestea ca sportivul este complet diferit in lupte fata de cum este ca familist. "E calm, e dulce, e foarte calm. Eu nu am atat de multa rabdare cum are el", a spus sotia lui Stoica.

Acum, in perioada in care Andrei Stoica este in Republica Dominicana, la Exatlon, Andra spune ca toti ii simt lipsa. "E greu, e foarte greu. Nu e cu noi. Mi-e foarte dor de el. Noi am stat despartiti maximum 10 zile, asa ca ii simt lipsa. Toata familia se uita la Exatlon. Eu plang cand il vad ca are nevoie de incurajarile mele si eu nu pot sa i le dau... Copiii pupa televizorul si plang". a povestit sotia lui Andrei Stoica la Wowbiz.

