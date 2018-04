Ce spun preotii ca este bine sa faci in Joia Mare si la Denia celor 12 Evanghelii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joia Mare este una dintre cele mai semnificative zile ale crestinatatii. In seara zilei de joi are loc si Denia celor 12 Evanghelii, una dintre cele mai importante denii. In Joia Mare se amintesc patru evenimente majore: spalarea picioarelor ucenicilor de catre Iisus Hristos, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In Joia Mare se face ultima pomenire a mortilor din Postul Mare. Se tine ca deobicei slujba deniei, iar preotul iese din altar purtand crucea lui Iisus in spate si zicand „Astazi a fost spanzurat pe lemn Cel ce a spanzurat pamantul pe ape”. In aceasta zi se vopsesc ouale, care trebuie sa aiba doar culoarea rosie, reprezentand sangele Mantuitorului. Joia ...