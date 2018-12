Ce spune Anca Serea dupa ce a fost surprinsa fara verigheta

anca serea1

Anca Serea a aparut fara verigheta la un eveniment. Vedeta a facut declaratii pe marginea acestui subiect.

Anca Serea a fost surprinsa de curand fara verigheta, lucru care a dat loc speculatiilor cum ca lucrurile nu ar tocmai in regula intre ea si partenerul sau de viata, muzicianul Adi Sina.

La o emisiunea de televiziune, Anca Serea a vorbit despre acest subiect.

„Deocamdata, fereasca Dumnezeu, nu. Nu! Asta e raspunsul (n.r. despre un presupus divort). Eu nu am fost deranjata de subiect in sine. Eu stiu adevarul. Eu am fost invitata la un eveniment si nu aveam verigheta”, a declarat Anca Serea.

Vedeta a explicat si care a fost motivul pentru care nu a putut fi prezenta, alaturi de Adi Sina, la botezul unui fin de-al lor, fiul Sandrei N.

„Am avut o perioada in care chiar nu m-am simtit foarte bine. Eu nu am apucat sa il anunt nici macar pe Adi. Nu am mai ajuns la botez pentru ca a trebuit sa trag masina pe dreapta…

Am o anemie destul de severa. Am descoperit-o cand aveam 19 ani, ea s-a acutizat odata cu nasterile. Nu am descoperit care este cauza. Am fost suspecta de alte chestii, dar nu este cazul. Nu pot sa iau suplimente de fier decat intravenos…

Am simtit ca nu mai pot sa conduc. Nici nu am apucat sa ii spun lui Adi pentru ca am ramas fara baterie”, a explicat Anca Serea.

Anca Serea este cunoscuta publicului telespectator din postura de prezentatoare de televiziune. In plan personal, Anca Serea este casatorita cu muzicianul Adi Sina. Vedeta are cinci copii.

