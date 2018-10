Ce spune avocatul Elenei Udrea despre arestarea acesteia

În acest moment, Elena Udrea este la sediul Interpol, pentru a fi dusă la o instanţă din Costa Rica. Nu am vorbit cu Elena Udrea, am vorbit cu Adrian (Adrian Alexandrov, partenerul de viaţă al Elenei Udrea, n.r.).



Mi-a spus ce s-a întâmplat, că era lângă o cafenea din zona în care locuieşte şi s-a prezentat cineva de la Interpol din Costa Rica, care a invitat-o la sediu pentru procedura de extrădare la solicitarea statului român.



Cu siguranţă, va fi prezentată instanţei, care va analiza toate aspectele care ţin de această situaţie, inclusiv faptul că Elena Udrea are o fetiţă de doar 10 zile şi va ţine cont, probabil, şi de statutul de azilant pe care l-a obţinut deja - temporar, ce-i drept, şi se va pronunţa pe cererea de extrădare.



Din punctul meu de vedere, nu va dispune extrădarea, mai ales pentru faptul că are o fetiţă, care are cetăţenie costaricană, cu drepturi protejate de legea de protecţie a copilului din Costa Rica, una dintre prevederi fiind că un copil nu trebuie despărţit de mama lui, a declarat avocatul Veronel Rădulescu, la Digi 24.