Ce spune Brigitte Sfat despre fosta sotie a lui Ilie Nastase. “L-a pus sa semneze acte”

Ce spune Brigitte Sfat despre fosta sotie a lui Ilie Nastase. Bruneta a facut dezvaluiri emotionante in cadrul emisiunii de la Antena 1. Vedeta a trecut prin momente grele si spune ca tot ce vrea este sa fie fericita.

Brigitte Sfat a facut dezvaluiri emotionante la “Acces Direct”. Fosta sotie a lui Ilie Nastase a marturisit ca si-a dorit foarte mult un copil cu acesta, insa, Amalia i-ar fi interzis fostului tenismen acest lucru, atunci cand au divortat.

“Ilie la inceput nu mi-a facut cadouri, mi-a cumparat un ceas. De mine s-a spus ca sunt prost imbracata si ca am facut puscarie. Cand ne-am casatorit Ilie avea alta femeie… si de frustrare am inceput sa ma operez, la sani mi-am pus implanturi. Am crezut ca am cancer… am avut noroc. M-am hotarat sa fiu un alt om, sa fiu ce mai buna varinata a mea, eu il am pe Dumnezeu. Am hotarat ca Ilie sa nu mai conteze asa de mult pentru mine, anul trecut l-am petrecut in spital operandu-ma estetic. Cine m-ar fi iubit, m-ar fi iubit oricum, cine, te apreciaza, te apreciaza pentru ceea ce esti in interior. M-a inselat pentru ca nu am pus pret pe mine, el isi iubea fosta sotie cand l-am cunoscut. El ma vedea o femeie desteapta si capabila. El a vazut ceva asemanator in mine cu fosta sa sotie. Imi doream un copil cu el, Ilie i-a promis fostei sotii ca nu o sa faca un copil cu mine. Ea l-a pus sa semneze acte ca o sa-i ramana ei casa. Eu vreau sa fiu fericita, au fost chestii cu Ilie care nu m-au lasat sa fiu fericita, gen Amalia… eu vreau sa fiu fericita. Am avut o relatie cu un alt barbat, Ilie mi-a tot scos ochii, cand si-a dat seama ca ma poate pierde, atunci am inceput sa am valoare pentru el“, a declarat Briggite Sfat la “Acces Direct”.

Brigitte Sfat, care a fost filmata in timp ce se batea cu Ilie Nastase pe strada, a povestit la o emisiune de televiziune de la Antena 1, despre cosmarul pe care l-a trait alaturi de fostul ei sot, cel cu care a fost casatorita inainte de a-l cunoaste pe Ilie Nastase.

