Ce spune Calin Popescu Tariceanu despre amnistitia fiscala

Amnistia fiscala trebuie analizata in toate aspectele ei, este de parere liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care a punctat ca cel mai important este ca cei care au o anumita posibilitate de revenire economica sa fie ajutati. „Cred ca amnistia fiscala trebuie analizata in toate aspectele ei. Cred ca cel mai important este ca cei care au o anumita posibilitate de revenire economica sa fie ajutati. Amnistia fiscala ar contribui in mod esential la acest lucru, pentru ca de foarte multe ori datoriile catre stat contin nu numai datoria principala, ci si penalitati si dobanzi care cresc foarte mult cifrele respective. (....) Eu cred ca scopul economiei este sa creasca si cei care au avut a ...