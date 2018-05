Ce spune Calin Popescu Tariceanu despre cerintele procurorilor DNA

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, are o prima reactie dupa ce procurorii DNA au cerut, in instanta, trei ani de inchisoare pentru el, in dosarul de marturie mincinoasa. Raspunzand unei intrebari despre solicitarea DNA, liderul ALDE s-a referit mai mult la neregulile din justitie decat la cazul sau. Tudorel Toader chemat la raport in Parlament! Ministrul Justitiei vorbeste despre raportul GRECO - LIVE TEXT, VIDEO "Nu vreau sa fac prea multe comentarii in public legat de ceea ce se intampla in sala de judecata. Pana la urma, totusi, acolo se desfasoara justitia si nu in spatiul public. Eu, fara indoiala, am avertizat ca in Romania se petrec derapaje de la normele statului ...