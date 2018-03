Ce spune Calin Popescu Tariceanu despre inzestrarea armatei: Trebuie sa fim realisti...

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania trebuie sa fie realista in legatura cu inzestrarea armatei, pentru ca nu o sa poata fi fabricate elicoptere de atac Viper ale companiei americane Bell Helicopter, precum si cele ale Airbus Helicopter, a adeclarat marti seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit Mediafax. "Nu stiu exact continutul cooperarii cu compania Bell. Trebuie sa existe un proces competitiv si Airbus e pregatit sa participe in aceasta competitie. Dar trebuie sa fim realisti, n-o sa putem sa avem mai multe companii care sa fabrice elicoptere, pentru ca armata romana nu e atat de extinsa", a afirmat Tariceanu, intr-o declaratie de presa sustinuta la platforma aeronautica din Ghimbav, judetul Bra ...