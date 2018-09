Ce spune Calin Popescu Tariceanu despre un posibil OUG?

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat ca ALDE va initia in Parlament legea de reglementare a lobby-ului si respinge propunerea Guvernului de a da OUG pe acest subiect. ”Proiectul de lege a lobby-ului, acest proiect vad ca a starnit interes, am vazut ca si Guvernul vrea sa dea OUG pentru reglementarea activitatii de lobby. Parerea mea este ca nu se justifica un OUG pe aceasta lege. Daca Guvernul are o serie de puncte pe care doreste sa intervina, putem prelua in Comisiile parlamentare”, arata Calin Popescu Tariceanu. ULTIMA ORA! Ministrul Educatiei si-a dat demisia! Fostul premier a precizat ca in cadrul sedintei s-a decis modificarea legislatiei privind s ...