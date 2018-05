Ce spune Carmen Dan de plangerea penala care o vizeaza

Carmen Dan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de Interne Carmen Dan nu are nici cea mai vaga idee ca pe numele sau a fost depusa o plangere penala. Asta a declarat sefa de la Interne, vineri, la Targoviste, intr-o conferinta de presa, conform Agerpres. ''Aud prima data la dumneavoastra informatia asta. Daca asa s-a intamplat... Nu m-a informat nimeni, stiti ce activitate am avut astazi, aceasta activitate continua. Poate e o stire pe surse, poate cineva a depus plangere, eu sunt un cetatean care respecta legea'', a spus ministrul Carmen Dan. Intrebarea i-a fost adresata ministrului de jurnalisti in contextul in care in mass media au aparut informatii conform carora ministrul Carmen Dan a fost reclamata de un protestatar pent ...