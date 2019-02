Ce spune Catalin Botezatu despre injuraturile Biancai Dragusanu de la Asia Express. „A explodat de nervi”

Catalin Botezatu a comentat despre limbajul indecent pe care Bianca Dragusanu l-a avut la emisiunea Asia Express, de la Antena 1.

In timpul unei probe de la Asia Express, Bianca Dragusanu a avut un limbaj extrem de colorat. Aceasta a injurat, motiv pentru care a fost criticata de colegii sai, dar si de telespectatorii care au vazut emisiunea.

Creatorul de moda Catalin Botezatu, fostul iubit al Biancai Dragusanu, si-a spus parerea despre limbajul indecent folosit de vedeta la show-ul de la Antena 1.

„Din cate o stiu, i-a mirosit ei ceva acolo, asa ca si-a bagat picioarele! Este mofturoasa si ii place luxul. In plus, comparativ cu altele, nu avea de ce sa stea la Asia Express daca nu-i convina, ca n-are nevoie de prea multa publicitate, e oricum mereu in centrul atentiei”, a declarat Catalin Botezatu pentru wowbiz.ro.

„Se mai intampla sa ajungi la capatul rabdarii. De aceea, o inteleg din anumite puncte de vedere. A injura este omeneste! Mai mult, daca timp de noua ore, a avut o problema fiziologica si nu a avut acces la un WC-ul normal, nu prin padure, asa cum am auzit, imi imaginez starea de iritare a Biancai! Cred ca pur si simplu a explodat de nervi! Insa, in realitate, ea nu este asa. Poate fi vulcanica uneori, dar nicidecum o persoana care sa marseze pe trivialitati”, a mai spus creatorul de moda.

