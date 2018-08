Ce spune culoarea ochilor despre tine si viitorul tau. Care sunt oamenii considerati norocosi

Ochii oglindesc ceea ce sufletul vrea sa spuna si fiecare culoare spune ceva despre noi. Am stat si ne-am informat ce spune culoarea ochilor despre noi, iar eu ma regasesc perfect in descriere (am ochii verzi).

Ce se spune despre culoarea ochilor albastri

Persoanele cu ochii albastri sunt atractive, am putea spune chiar adorabile. Idealurile de frumusete confera atat femeilor cat si barbatilor cu ochi albastri un punctaj ridicat si un sarm deosebit.Aceste persoane sunt deosebit de romantice si de emotionale. Nu sunt in general prea sociabile si le este greu sa intretina relatii cu cei din jur intr-o prima faza.

Odata ce au inceput sa se obisnuiasca cu anturajul vor deveni mai calde, dar nu sunt totusi genul care sa lege prietenii de lunga durata. Familia si dragostea sunt foarte importante pentru ei si aceste domenii sunt singurele in care nu vor da in nici un caz dovada de superficialitate.

Le face placere sa faca surprize placute, sa ofere lucruri speciale peroanelor care le sunt dragi. Tot timpul sunt alaturi de tine si te sprijina atunci cand lucrurile nu merg prea bine. Fac orice pentru a le face placere persoanelor pe care le iubesc.

In situatii limita se bazeaza foarte mult pe intuitie decat pe logica si sunt mai degraba impulsive decat cugetate si analitice.Aceste persoane sunt de obicei persoanele care reusesc cel mai bine in viata. In general au tendinta sa trateze lucrurile cu superficialitate si irationalism ceea ce le face drumul in viata un pic mai anevoios. O persoana timida in ceea ce priveste noutatea in viata sa are dificultati in exteriorizarea sentimentelor si a intretinerii relatiilor cu cei din jur, intr-o prima faza.

Ce se spune despre culoarea ochilor verzi

Ochii verzi niciodata sa nu-i crezi! Ochii verzi apartin unor persoane foarte pasionale. Le place sa se joace, cand vine vorba de o relatie, de-a soarecele si pisica.

Persoanele cu ochii verzi sunt in general misterioase si deosebit de senzuale. Stiu sa flirteze si le este foarte usor sa seduca. Temperamentali si pasionali cei cu ochii verzi vor reusi foarte usor sa ii atraga pe cei din jurul lor. Nu sunt excesivi de ambitiosi, dar sunt perseverenti si tenace. Atunci cand si-au fixat un obiectiv il vor urma pana la capat.

Stiu sa-si urmareasca scopurile si sunt deosebit de iscusiti in afaceri. Nu pot fi opriti prea usor atunci cand si-au pus ceva in cap. Au multe vise si intotdeauna scopul lor este sa le implineasca; nu le place sa lucreze cu jumatati de masura. Au capacitatea de a vedea calitatea cea mai buna din oameni si ii apreciaza pentru ceea ce ei sunt si ceea ce ei reprezinta.

Din pacate persoanele cu ochii verzi au doua defecte majore: nesinceritatea in relatiile cu cei din jur si instinctul vindicativ. Atunci cand cineva le-a facut un rau, urmarea nu poate fi din punctul lor de vedere decat razbunarea. Sunt orgoliosi si nu pot lasa o fapta sa treaca nepedepsita.

In relatiile de dragoste sunt constanti si fideli atunci cand sunt convinsi ca si-au gasit jumatatea. Au un apetit sexual foarte ridicat si pot fi destul de posesivi. Dragostea este pentru ei o prioritate si nu vor sta intr-o relatie daca aceasta nu exista.

Ce se spune despre ochii caprui

Organizati, incapatanati si orgoliosi, rar renunta la convingerile lor. Sunt adevarati luptatori si se conceantreaza pe cariera si pe obtinerea bunastarii materiale. Sunt persoane analitice si rationale, care se bazeaza in viata si in confruntari pe analiza logica. Nu fug niciodata de responsabilitati sau de obstacolele ce le ies in cale.

Sunt in general persoane extrovertite, sincere si generoase. Le place sa ofere dar stiu si sa primeasca. Le place sa intretina relatii de durata si nu isi pierd timpul cu relatii superficiale de pe urma carora vor ramane doar amintiri si nimic altceva. Se implica profund in relatii, le place sa faca persoana draga de langa ei sa se simta iubita si satisfacuta. Sunt persoane placute, incantatoare, adora sa isi fac noi prieteni si sa-si largeasca orizonturile.

Pentru persoana iubita sunt in stare sa faca orice pentru a o impresiona, pentru a mentione pasiunea, si ca relati alor sa reziste. Sunt romantici, uneori devin confuzi pentru ca nu mai reusesc sa desluseasca realitatea de fantezie. Se supara usor, dar dupa ce le trece au capacitatea de a reveni si de a o lua de la capat.

Ce se spune despre ochii negrii

Sunt persoane curioase, le place sa incerce orice lucru nou ce le apare in cale, foarte rar spun “nu” la noi experiente. Sunt firi curajoase nu le este frica sa isi sustina opinia sau sa ia apararea unui prieten. Nu le place sa minta si nici sa fie mintite. Uneori accepta unele situatii chiar daca nu le place ceea ce fac. Sunt generosi, adora sa iasa cu prietenii. Sunt energici, uneori prea grabiti, impulsivi, se enerveaza repede, si tin supararea mult timp.

