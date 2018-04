Ce spune Dacian Ciolos despre Klaus Iohannis! Presedintele poate conta pe...

Dacian Ciolos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat duminica seara, la Realitatea Tv, ca presedintele Klaus Iohannis poate conta pe sustinerea sa "in masura in care continua cu acelasi mod de abordare cu care ne-am obisnuit pana acum". Intrebat daca, dupa ce nu a mai fost premier, s-a mai intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, Dacian Ciolos a raspuns ca a avut discutii "de mai multe ori" cu seful statului. Camaradul la nevoie se cunoaste In privinta unei posibile sustineri a candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat de presedinte al Romaniei, Dacian Ciolos a sustinut ca aceasta depinde de strategia partidului si nu isi poate lua un angajament acum. Ciolos ...