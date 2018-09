Ce spune Darren Cahill despre o posibila despartire de Simona Halep

Darren Cahill si Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a fost eliminata inca din prima runda la US Open, iar mai multe nume importate din lumea tenisului au vorbit despre o posibila ruptura intre tenismena noastra si antrenorul australian Darren Cahill. Ocupanta locului 1 in clasamentul WTA a negat insa vehement, insa zvonurile nu s-au oprit, ba chiar s-au intensificat. Ultima "bomba" aparuta in presa internationala e cea ca Darren Cahill se gandeste sa renunte la colaborarea cu Simona pentru a incepe un parteneriat cu compatriotul sau Nick Kyrgios. Darren Cahill neaga insa aceasta speculatie, pe care o numeste chiar "o lipsa de respect". "Nu, si eu cred ca e o lipsa de respect. Foarte bine spus", ...