Ce spune Donald Trump dupa ce Apple s-a plans: ''Ar face bine sa...''

Presedintele american Donald Trump a cerut Apple, sambata, sa isi transfere productia din China in Statele Unite, reluand vechile critici la adresa producatorului iPhone, pe care il preseaza sa contribuie la indeplinirea obiectivului economic al administratiei sale de a reface industria manufacturiera din SUA, transmite MarketWatch. Trump a scris sambata, pe Twitter, ca daca Apple vrea sa evite tarifele pe produsele sale ar trebui sa isi fabrice dispozitivele in Statele Unite si nu in China. Probleme in paradis! Apple este la un pas de a fi detronat! O cunoscuta firma vine tare din spate "Incepeti acum sa construiti fabrici noi. Interesant!", a scris Trump in mesajul sau. Limbajul din acest ...