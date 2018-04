Ce spune Eugen Teodorovici despre transferul contributiilor

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri, ca se va actiona astfel incat salariatii din sistemul public sa nu piarda din venituri din cauza transferului de contributii. ”Acolo unde se dovedeste ca nu a fost interpretarea gresita a legii si ca anumite prevederi din lege trebuie adaptate sau alte prevederi legale, acolo se va actiona pentru ca oamenii sa nu piarda”, a spus Teodorovici. Intrebat, miercuri, ce se intampla in cazul celor aproximativ 20 la suta dintre contractele de munca al caror cuantum brut nu a fost modificat dupa aplicarea noii legislatii in domeniul salarizarii, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus ca se ia in calcul adaptarea legi ...