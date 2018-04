Ce spune Gabriel Daraban despre noua functie detinuta in cadrul ALDE Constanta si despre o eventuala candidatura la Primaria Constanta

„Am decis să intru acum în politic după ce am observat că mediul economic din Constanța, în momentul actual are de suferit și nu este susținut de politic. De asemenea, în decizia pe care am luat-o a contat și relația instituțională pe care am avut-o cu președintele organizației județene ALDE, Andrei Gerea, cât și cu Daniel Chițoiu cât timp a fost ministru. Pe de altă parte am luat decizia în ideea de a începe altceva. Este un challenge, de ce nu. În momentul în care profesional zici că ai ajuns la un nivel, poți să faci și altceva. Nu am dorințe deosebite, ci vreau să îmi demonstrez mie în primul rând” – a declarat Gabriel Daraban.