Ce spune Jandarmeria despre mitingul din 10 august

Numărul jandarmilor care vor fi prezenţi, vineri, pentru a asigura ordinea la mitingul din Piaţa Victoriei va fi dimensionat gradual în funcţie de numărul protestatarilor, au precizat, joi, într-o conferință de presă, reprezentanţii Jandarmeriei. Aceștia i-au îndemnat pe participanţii la protestul din 10 august să se delimiteze de incitările la violenţă care au apărut în