Ce spune Klaus Iohannis despre o posibili extradare a lui Sebastian Ghita

Sebastian Ghita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatia juridica a fostului deputat Sebastian Ghita a fost unul dintre subiectele discutate in intalnirea pe care presedintele Klaus Iohannis si omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, au avut-o la Cotroceni. Intrebat de jurnalisti in ce stadiu este procesul de extradare al fostului politician roman, Iohannis a avut o reactie transanta: Nu este treaba presedintilor, a spus el. Klaus Iohannis l-a primit astazi pe presedintele Serbiei! Iata cele mai importante declaratii "Nu am discutat, dar pe urma am aflat ca vreti sa intrebati asa ceva si l-am intrebat pe presedinte. A zis ca nu stie, dar cu siguranta lucrurile sunt pe fagasul normal, instantele delibereaza si se va da un verdict pe aceast ...