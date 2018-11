Ce spune Lia Olguta Vasilescu despre noua lege a pensiilor: ''Daca vor fi facute...'''

pensii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proiectul de Lege a pensiilor va intra saptamana viitoare in dezbatere la Comisia de munca din Senat si sper sa nu fie foarte multe amendamente pentru ca eu garantez ca legea devine inaplicabila, intrucat niciun guvern nu poate sa-si asume o suma mai mare decat cea pe care am prevazut-o noi, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3. "Legea pensiilor a intrat deja in Senat in dezbatere. A fost avizata la doua comisii pana acum. Urmeaza sa intre saptamana viitoare in comisia de munca senatoriala. Sper din toata inima sa nu fie foarte multe amendamente si sper din toata inima ca inclusiv colegii nostri din Coalitie sa inteleaga ca mai binele este dusmanul binelui", ...