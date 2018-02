Ce spune Liviu Dragnea despre o posibila revocare a Laurei Codruta Kovesi! Ce spune despre o posibila revocare a lui Klaus Iohannis

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea vorbeste in aceste momente despre posibilitatea revocarii Laurei Codruta Kovesi. Iata cele mai importante declaratii: Ion Cristoiu reactioneaza dur la adresa sustinatorilor Laurei Codruta Kovesi: S-a cerut arderea pe rug a sefei DNA? "Nu pot fi de acord cu politizarea acestei proceduri. PSD nu va sesiza CCR-UL. Nu o sa cerem suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Se vorbeste de independenta justitiei, PSD-ul si eu am stat deoparte de acest subiect. Dupa ce presedintele va anunta ce va urma ce face, e normal sa anuntam un punct de vedere. Nu am vrut sa influentez ministrul Justitiei, cum nici nu am facut-o anul trecut. I-am spus ministrului Justitiei s ...