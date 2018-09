Ce spune Marian Godina despre situatia colegului sau sanctionat ca s-a dus la munca cu banderola "Fara penali"

Numarul plangerilor inregistrate in dosarul privind incidentele violente care au avut loc la mitingul din 10 august, din Piata Victoriei, a ajuns la 770, anunta, luni, Parchetul General.

Sperius Eradius, un băiat în vârstă de 13 ani din Tanzania, a murit în urmă cu o săptămână, după ce a fost bătut de unul dintre profesorii săi, la o școală din provincia Kagera. Băiețelul a fost pedepsit după ce a fost acuzat că ar fi furat de la un alt profesor.