Ce spune Marius Pieleanu despre scandalul din PSD! Reactie furibunda a sociologului

Directorul Avangarde, sociologul Marius Pieleanu, a intervenit dur la Antena 3, in emisiunea "Obiectiv", dupa scrisoarea anti Liviu Dragnea din PSD. Procentele din scrisoarea anti Dragnea sunt devastatoare pentru PSD: "Partidul Social Democrat scade in preferintele electoratului, cercetarile sociologice indicand o optiune de vot cuprinsa intre 25%-30%, cu mult sub scorul obtinut de partid la alegerile parlamentare din anul 2016 (47%). De asemenea, presedintele partidului, Liviu Nicolae Dragnea, este cotat in sondajele de opinie cu 7%-12% din preferintele electoratului, cu mult sub cota partidului, fiind de altfel cel mai contestat lider politic din Romania ultimilor ani." ...