Ce spune Monica Pop despre boala de care sufera Irina Columbeanu: „Milioane de oameni se confrunta cu salazionul”

In urma cu putina vreme, Monica Gabor anunta ca fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina, sufera de o boala numita salazion. Vedeta a cerut ajutorul prietenilor virtuali, pentru a afla care este cel mai bun doctor pentru a efectua operatia de care fata de 11 ani are nevoie.

De atunci, Monica Gabor a primit un val de mesaje de sustinere si raspunsuri la cererea ei disperata. Monica Pop, celebrul medic oftalmolog, asigura ca nu exista, insa, motive de panica.

„Este o problema banala. Milioane de oameni se confrunta cu salazionul. Un medic bun si un tratament corect sunt rezolvarea”, a spus Monica Pop, potrivit Click!

„Buna dragii nostri, in legatura cu miile de mesaje pe care le-am primit de la voi legate de ce are Irina Columbeanu la ochi, fetita noastra a fost diagnosticata cu salazion. Din octombrie 2017 atat eu cat si tatal ei am tot incercat sa ii gasim un tratament care sa o vindece de aceasta afectiune. Din pacate nimic nu a rezolvat problema, doar a atenuat-o temporar. Pe scurt, fetita noastra de 11 ani are acum nevoie de operatie. Acum incercam din rasputeri sa gasim un chirurg din Statele Unite sau Romania care sa ii indeparteze chisturile. Dorim sa va spunem si voua prin ce trecem si sa va rugam din suflet, daca aveti informatii despre un doctor foarte bun care ar putea sa o opereze pe fetita noastra de salazion scrieti-ne fie la comentarii fie dati-ne mesaje in privat. Va multumim ca va pasa! Va rog distribuiti!”, a scris Monica Gabor, pe retelele de socializare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.