Ce spune Nea Rata dupa ce nu mai apare la TV. „Roata se intoarce, Dumnezeu judeca”

Nea Rata, cel care a fost prezent ani de zile la show-ul Ferma Vedetelor, si-a spus parerea despre noua emisiunea Ferma, de la Pro TV.

Nea Rata nu mai apare la TV dupa ce a fost prezent mai multe sezoane la emisiunea Ferma Vedetelor, de la Pro TV. Acesta a facut declaratii despre absenta sa de la TV, dar si despre noul show Ferma, de la acelasi post de televiziune.

„Am fost la Mormantul Sfant sa ma rog. O viata are omul, am fost in vacanta sa ma bucur si eu de viata. M-am uitat la noul format al emisiunii Ferma, de la Pro TV, insa nu as vrea sa comentez. Acum nu mai e vorba de o ferma si nu ma bag in polemici.

Daca au vrut sa schimbe formatul, eu ce sa fac? Nu ma reprezinta, nu sunt om de show si de televiziune. Dar roata se intoarce, Dumnezeu judeca, nu eu, poate voi reveni cu ceva nou. Deocamdata ma ocup cu afacerile, cu ferma mea, cu agricultura”, a declarat Nea Rata pentru click.ro.

