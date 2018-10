Ce spune ora la care te trezesti despre sanatatea ta

ora la care te trezesti despre sanatatea ta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ora la care te trezesti poate indica lucruri interesante despre corpul si sanatatea ta emotionala. Asadar, ora la care te trezesti este corelata cu sanatatea ta: 9 - 11 p.m.: Sistemul endocrin este alcatuit din toate glandele din organism care produc hormoni. Echilibrul hormonal este reglat la aceste ore. Odata ce corpul tau se reseteaza pentru a doua zi, acesta este cel mai bun moment pentru somn. Pentru a recastiga echilibrul hormonal, poti incerca o rutina de dormit fara stres sau meditatia. 11 p.m. - 1 a.m.: Daca nu dormi in acest interval, este posibil sa iti epuizezi stocurile de energie ale vezicii biliare. 1 - 3 a.m.: Daca te trezesti la aceste ore, poate fi vorb ...