Ce spune presedintele comisiei LIBE despre ''lista neagra'' a Comisiei  Europene

Europarlamentarul Claude Moraes, presedintele Comisiei de Drepturi si Libertati, i-a raspuns Sabinei Iosub, in urma dezvaluirilor facute de Antena 3, privind "listele negre" de la Bruxelles. "Ca presedinte al Comisiei LIBE sunt ingrijorat de documentele prezentate si voi contacta Comisia Europeana" a spus Claude Moraes. Este vorba despre un document din 10 octombrie 2012, adresat Guvernului Romaniei, care prezinta o lista de 21 de cerinte ale Comisiei Europene in legatura cu MCV, prezentat de Antena 3. Unul dintre puncte prevede descrierea situatei si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de coruptie cunoscute, fiind date si nume: Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Serban Bradis ...