Ce spune seful politistei din Gorj care a comis dubla crima si apoi s-a sinucis. „Toata lumea este socata”

Ce spune seful politistei din Gorj care a comis dubla crima si apoi s-a sinucis. Seful Politiei Transporturi Feroviare Gorj a declarat ca Adela Maria Lapadat a fost „o politista exceptionala”, iar gestul la care a recurs i-a socat atat pe colegi, cat si pe prieteni. Politista si-a impuscat mortal mama si bebelusul de sase luni, apoi si-a pus capat zilelor.

Daniel Brotea, seful Politiei Transporturi Feroviare Gorj, a precizat ca Adela Maria Lapadat era in concediu de maternitate.

„Ca angajata nu a avut niciodata probleme. A fost o politista exceptionala. Foarte buna. Mai buna decat un politist barbat, profesional vorbind. A trecut toate testele psihologice. Toata lumea este socata, ne pare rau si nu avem cuvinte. Era in maternitate, eu sunt nasul lor, nu i-am mai vazut de la botezul copilului, de doua luni. Nu s-au plans niciodata, la mine nu. Nu am realizat ca ar fi o problema', a declarat, Daniel Brotea, seful Politiei TF Gorj, pentru Mediafax.ro

Dubla crima a fost comisa de politista in casa de vacanta a familiei din comuna Balesti, judetul Gorj.

Sotul politistei a precizat ca plecase la o farmacie din Targu-Jiu pentru a cumpara medicamente bebelusului de sase luni. La intoarcere, Constantin Lapadat, politist la postul de Politie Matasari, a sunat la 112, spunand ca sotia sa si-a impuscat mortal mama, apoi s-a sinucis. Politista a folosit arma din dotarea sotului ei.

Fiul celor doi, un baietel de sase luni, a fost si el impuscat si a fost transportat in stare grava la spital, unde a murit.

„Deplasandu-se la fata locului, in comuna Balesti, sat Ceauru, judetul Gorj, in interiorul locuintei, politistii au gasit si un minor, in varsta de sase luni, care a fost transportat la spital, cu leziuni in zona capului. Politista a fost gasita cazuta, langa usa de la intrarea in locuinta, cu pistolul langa ea, iar mama acesteia intr-o camera, in pat. Politistul detinea pistolul la domiciliu, conform prevederilor legale, iar ultimul control a fost efectuat la locuinta acestuia, la inceputul acestui an', au precizat reprezentantii IPJ Gorj.

Potrivit sursei citate, mama agentei, o femeie de 54 de ani, era angajata Primariei Targu-Jiu, ca secretara in cadrul Directiei de Patrimoniu.

„Era angajata noastra din anul 2002, de la infiintare, secretar la Directia Publica de Patrimoniu. Nu a venit sa se planga la serviciu ca ar avea probleme acasa. Era foarte fericita ca era bunica. Era in concediu, urma sa revina la serviciu de marti. Nu avea relatii conflictuale cu nimeni', a declarat Anamaria Ianc, purtatorul de cuvant al Primariei Targu-Jiu.

„S-a mers pe ipoteza ca femeia a fost cea care, din cauza depresiei de care suferea in urma nasterii, ar fi recurs la acest gest dureros si si-a omorat bebelusul, apoi mama si in final s-a sinucis, timp in care sotul era plecat sa procure medicamentele de pe o reteta, la farmacie, in Targu-Jiu. Asa ar fi fost declaratiile sotului. Ambii lucrau in sistemul de interne. S-au mutat recent la Balesti, cu mama dumnealor am avut un dialog in treacat, pentru ca am avut o problema de rezolvat la Directia de Patrimoniu si dumneaei era secretara acolo. In rest, nu-i stiu ca familie. Nu risdicasera probleme, nu am avut sesizari din partea vecinilor ca ar fi oameni recalcitranti', a spus Madalin Ungureanu, primarul comunei Balesti, citat de Mediafax.

Politista a fost testata psihologic ultima data in luna mai a anului 2017, inainte de a intra in concediu maternal si trecuse testul fara probleme.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.