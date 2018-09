Ce spune Serban Nicolae despre suspendarea CSAT-ului

Serban Nicolae google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, a afirmat marti ca ar trebui sa existe un consens intre Presedintie si Guvern inaintea prezentarii unui nou proiect de rectificare bugetara, scrie Agerpres. "Ar trebui sa existe un consens inainte ca Guvernul sa vina cu un nou proiect, pentru simplul motiv ca nu cred ca Guvernul s-a dus cu un proiect gresit sau un proiect pe care sa il prezinte, 'poate tine, poate nu tine'. As fi vrut sa vad insa concret, pentru ca am vazut afirmatiile domnului Iohannis si in legatura cu pesta porcina, sa spuna concret ce nu a facut Guvernul si trebuia sa faca, ce a facut gresit Guvernul in chestiunea asta", a spus el, intr-o declaratie acordata presei, l ...