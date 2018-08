Ce spune SRI despre presupusa tentativa de asasinat asupra lui Liviu Dragnea

Serviciul Roman de Informatii nu a primit nicio sesizare oficiala din partea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu o presupusa amenintare la integritatea sa fizica, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Ovidiu Marincea, citat de Agerpres.

Acesta a precizat ca SRI nu are atributii legale privind paza si protectia demnitarilor romani.

Intrebat la Antena 3 daca se doreste sa fie omorat, daca este amenintat cu moartea si daca are informatii ca s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a spus: „Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. (...) Au venit patru straini in Romania, au fost cazati la Athenee Palace, din ceea ce mi s-a spus, si au stat trei saptamani aici. Ma rog, am scapat, dar asta nu inseamna ca mi-am luat paza sau o sa-mi iau paza”.

Totodata, intrebat daca persoanele respective au ajuns in preajma sa, Dragnea a raspuns ca da.

El a precizat ca s-au facut cercetari cu privire la aceasta tentativa.

„Stiu ca s-a cercetat, mai departe nu stiu”, a mai spus Dragnea, intrebat daca exista un dosar in legatura cu acest caz.

Liviu Dragnea a mai spus ca cei patru straini au fost platiti de „un om foarte celebru in lume”.

Chestionat daca se gandeste la omul de afaceri George Soros, Dragnea a raspuns: „Nu, nu ma gandesc la el, el se gandeste la mine. Nu ma gandesc eu la el. (...) Dar nu stiu daca aici era asta”.

Nici la DIICOT, care poate investiga atentate asupra unor demnitari, menite sa puna in pericol securitatea nationala, nu a existat o astfel de ancheta.

