Ce spune Theresa May despre BREXIT

Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters. ''Exista unele circumstante limitate in care s-ar putea sustine ca o extindere a perioadei de implementare ar putea fi preferabila daca am fi siguri ca este doar pentru o perioada scurta'', a declarat May in parlamentul britanic, unde a prezentat rezultatele Summitului UE desfasurat saptamana trecuta la Bruxelles, scrie agerpres.ro. Incercarile sefei executivului britanic de a debloca negocierile privind Brexit-ul prin luarea in considerare a une ...