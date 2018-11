Ce spune Tudorel Toader despre atacul lui Klaus Iohannis

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru MEDIAFAX, in contextul in care Klaus Iohannis a spus ca va lua o decizie privind revocarea lui Augustin Lazar dupa ce se va pronunta instanta, ca isi va respecta competentele pe care le are. „Eu imi voi respecta competentele mele”, a spus ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru MEDIAFAX. Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca abordarea ministrului Tudorel Toader este pe langa lege si in ceea ce priveste propunerile si legat de revocari si ca nu va lua o decizie cu privire la revocarea procurorului general pana cand judecatorii nu vor solutiona plangerea depusa in instanta. Lovitura pentru Laura Codruta Kovesi. Decizia a v ...