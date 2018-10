Ce spune Tudorel Toader despre decizia CCR referitoare la proiectul de modificare a codurilor

tudorel toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei sustine, referitor la decizia CCR, prin care au fost declarate neconstitutionale mai multe articole din proiectul de modificare a codurilor penale, ca documentul a fost elaborat cu respectarea deciziilor CCR si ale Directivelor UE, lasand sa se inteleaga ca modificarile cu probleme au fost adoptate in Parlament. Breaking news! Se cere anchetarea penala a lui Augustin Lazar "Simple precizari, contrare unor afirmatii aparute in spatiul public ! Ministerul Justitiei a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, in sensul punerii acestora de acord cu deciziile CCR, precum si pentru transpunerea Directivelor referitoare la confisca ...