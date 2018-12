Ce spune, Tudorel Toader, despre extradarea jurnalistului turc

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei Tudorel Toader a reactionat joi dimineata dupa ce europarlamentarul Cristian Preda i-a solicitat sa opreasca procedura de extradare a ziaristului turc Kamil Demirkaye „Cristian Preda imi cere sa opresc procedura de extradare a unui jurnalist turc! In conditiile legii, procedura extradarii este de competenta organelor judiciare. Autorul solicitarii nu cunoaste acest aspect elementar?”, scrie Tudorel Toader, pe . Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre amnistie si gratiere: "Nu e act de clementa pe care si-l doresc doar..." Un ziarist turc al publicatiei Zaman Romania va fi extradat in Turcia, in baza unui mandat emis la ordinul presedintelui Recep Tayy ...