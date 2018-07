Ce spune Tudorel Toader despre initiativa familiei traditionale: '' Trebuie...''

Tudorel Toader 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vorbit miercuri, la sediul institutiei, despre initiativa cetateneasca privind familia traditionala. Ziua zero pentru fosta sefa DNA! Laura Codruta Kovesi isi afla verdictul „Este o initiativa care sigur trebuie evaluata, trebuie respectata, trebuie supusa procedurilor legale.”, a spus Toader, la sediul MJ. Intrebat cum protejeaza statul familia traditionala, Toader a declarat: „Veniti si facem o dezbatere pe tema aceasta. Cum o ocroteste? In conditiile Constitutiei, in conditiile legilor speciale, in conditiile Codului civil, conditii pe care banuiesc ca le stiti sau ar trebui sa le stiti, pentru ca ministrul Justitiei nu sta in fata minister ...